Pedro Rodríguez advierte que "estas interceptaciones de pretroleros ayudan a ocultar el acuerdo de Putin y Trump para repartirse el Ártico"

El profesor de Relaciones Internacionales ha analizado en Más Vale Tarde la captura de dos petroleros por parte de Estados Unidos.

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha analizado en Más Vale Tarde la captura por parte de Estados Unidos de dos petroleros, uno con bandera rusa y otro con la camerunesa, así como el intento de Donald Trump por hacerse con Groenlandia. En este sentido, Rodríguez ha destacado que "estas interceptaciones ayudan a ocultar algo que es fundamental y es el acuerdo de Putin y Trump para repartirse el Ártico".

"Trump está diciendo: 'quiero Groenlandia, quiero repartirme el Ártico con Rusia y quiero seguir manteniendo la cuarentena, es decir, quiero que la flota fantasma y las exportaciones de crudo ilegales procedentes de Venezuela se acaben'", ha añadido Rodríguez.

Estas declaraciones se han producido después de que Estados Unidos haya apresado dos petroleros este miércoles. El primero de ellos tenía bandera rusa; escapó hace semanas del bloqueo naval que pesa sobre Venezuela y ha sido alcanzado en aguas de Islandia. El segundo, según las informaciones que se han ido conociendo, navegaría con bandera de Camerún, aunque no se ha podido confirmar. Este último navío llevaba a bordo 1,8 millones de barriles de crudo. Ambos tenían sanciones.

