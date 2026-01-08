Ahora

no es "tan positiva"

Zaida Cantera, sobre la liberación de presos políticos en Venezuela: "Lo veo como una manera de soltar lastre para mantener a flote el barco"

Según ha podido saber laSexta, entre los seis liberados españoles están los dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en el país latinoamericano en 2024. "Sí es un gesto positivo, pero no lo veo tan positivo", ha dicho la exdiputada.

Zaida Cantera - presos políticos

Venezuela ha anunciado este jueves la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, entre los que hay seis españoles. Según ha podido saber laSexta, entre los seis liberados españoles están los dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en el país latinoamericano en 2024.

Ambos fueron acusados por el Gobierno de Maduro de "tener vínculos" con el Centro Nacional de Inteligencia español, un extremo que se desmintió desde el Ejecutivo nacional.

Zaida Cantera ha reconocido en Más Vale Tarde que no es "tan positiva" ante esta noticia. "Sí es un gesto positivo, pero no lo veo tan positivo". Y, a continuación, ha señalado el motivo: "Lo veo como una manera de soltar lastre para mantener a flote el barco".

"Luego eso se contrapone con Diosdado Cabello sacando a elementos fuertes de las fuerzas armadas y de los elementos parapoliciales a las calles ahora mismo para decir: 'Eh, que seguimos aquí'", ha explicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

.

Las 6 de laSexta

  1. Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos entre los que hay seis españoles y agradece la mediación a Zapatero, Lula y Qatar
  2. Sánchez defiende no ser "vasallos" de Trump y alerta del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Nadie se fía del pacto Gobierno-ERC para Cataluña: el PP habla de "desigualdad", para Junts "perpetua el café para todos" y presidentes como Page dicen 'no'
  4. Guardiola ofrecerá a Vox una coalición para entrar en el Gobierno de Extremadura
  5. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid
  6. La juventud eterna de la mascota virtual: el Tamagotchi cumple 30 años y sigue cautivando a generaciones con su cuarto resurgir