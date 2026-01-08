Zaida Cantera, sobre la liberación de presos políticos en Venezuela: "Lo veo como una manera de soltar lastre para mantener a flote el barco"

Según ha podido saber laSexta, entre los seis liberados españoles están los dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en el país latinoamericano en 2024. "Sí es un gesto positivo, pero no lo veo tan positivo", ha dicho la exdiputada.

Venezuela ha anunciado este jueves la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, entre los que hay seis españoles. Según ha podido saber laSexta, entre los seis liberados españoles están los dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en el país latinoamericano en 2024.

Ambos fueron acusados por el Gobierno de Maduro de "tener vínculos" con el Centro Nacional de Inteligencia español, un extremo que se desmintió desde el Ejecutivo nacional.

Zaida Cantera ha reconocido en Más Vale Tarde que no es "tan positiva" ante esta noticia. "Sí es un gesto positivo, pero no lo veo tan positivo". Y, a continuación, ha señalado el motivo: "Lo veo como una manera de soltar lastre para mantener a flote el barco".

"Luego eso se contrapone con Diosdado Cabello sacando a elementos fuertes de las fuerzas armadas y de los elementos parapoliciales a las calles ahora mismo para decir: 'Eh, que seguimos aquí'", ha explicado.

