Benjamín Prado, sobre la liberación de presos en Venezuela: "Es un gesto para hacer ver que hay una diferencia con lo anterior"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado que se van a excarcelar "un número significativo" de presos políticos, tanto nacionales como extranjeros. Entre los liberados habría hasta seis españoles.

Seis españoles serán liberados en Venezuela. laSexta ha podido saber que dos son dos presos del País Vasco detenidos en 2024. La decisión ha sido anunciada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela, que ha señalado que es un "gesto unilateral por la convivencia pacífica".

En la comparecencia, además, ha agradecido a José Luis Rodríguez Zapatero quien, como ha señalado Rodríguez, "desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional".

"En esta historia donde todo el mundo ha traicionado a todo el mundo esto último creo que es lo que más va asomando", reflexiona Benjamín Prado, "nos orienta más hacia el autogolpe, hacia el golpe interno o hacia el golpe consensuado entre el interior y el exterior".

Para el escritor, esta liberación "es un gesto, evidentemente, para hacer ver que hay una diferencia: 'Ya no está Maduro y ahora nosotros vamos a soltar presos políticos y colaboramos con la administración Trump'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.