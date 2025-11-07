Pedro Águeda, sobre Víctor Manuel: "Necesitamos referentes como él, que no pierde la dignidad con la edad"

El periodista ha reaccionado a las declaraciones de Víctor Manuel sobre Felipe González o Pedro Sánchez, destacando que él no es un tipo "partidista". "No está mal que aparezca gente como él que nos ilumine".

Víctor Manuel ha concedido una entrevista a Gonzo en Salvados en la que no se corta a la hora de hablar sobre los políticos de nuestro país.

En 'Más Vale Tarde' han reaccionado a algunos de los adelantos que han salido sobre este programa que podrá verse el domingo a partir de las 21:35 horas en laSexta. En concreto, han hablado sobre la respuesta que le ha dado a Gonzo cuando le ha preguntado qué piensa de que Felipe González, cuando habla de Pedro Sánchez, sea solo "para darle de un lado y de otro".

"Es que me parecen tan patéticos...", empieza respondiendo Víctor Manuel. "Confían en la mala memoria de la gente, esa mala memoria que les sale a algunos para volverse fachas a los 60 años", añade.

Pedro Águeda ha reaccionado a estas declaraciones, destacando que el cantante no es un "tipo partidista", es decir, puede ver cosas que le defrauden, pero "mantiene su ideología".

El periodista ha confesado que cree que no está mal que aparezca gente como él que "nos ilumine", asegurando que necesitamos más referentes como Víctor Manuel, "que no pierde la dignidad con la edad".

