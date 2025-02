Patrycia Centeno analiza el lenguaje no verbal en la reunión de Trump y Zelenski: "Diplomáticamente, ha sido inverosímil"

La experta en lenguaje no verbal expone la actitud amenazante del presidente estadounidense que, incluso, ha tocado el hombro al ucraniano, algo que "es, prácticamente, lenguaje no verbal previo a una pelea física".

Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, ha analizado en Más Vale Tarde el tenso encuentro en la Casa Blanca de Volodímir O. Zelenski y Donald Trump. La periodista define la reunión como "realmente humillante". Centeno expone que se ha podido ver al mandatario estadounidense levantando el dedo índice, algo que indica "una actitud amenazadora, casi dictatorial".

"Cuando veía que Zelenski podía hacer el amago de explicarse, veíamos incluso que le tocaba el hombro. Es, prácticamente, lenguaje no verbal previo a una pelea física", añade. Por su parte, el mandatario ucraniano ha intentado, en varias ocasiones, tocarse el pecho y el corazón, "intentando transmitir ciertas emociones y que ellos entendieran". "No había oportunidad para ello, muy incomodo, las muecas de Zelenski, no sabía ya que hacer", afirma. Además, como explica la experta, el ucraniano se ha reprimido en muchas ocasiones. "He pensado que en algún momento ha estado apunto de levantarse e irse", comenta.

El vicepresidente J.D. Vance también ha demostrado una actitud "amenazante". "Se adelanta cuando empiezan los reproches", indica Centeno. La profesional también resalta que Trump no ha acompañado a su invitado a la puerta. "Eso, en diplomacia, es increíble que el presidente de los EEUU no se despida del primer ministro que acaba de recibir", indica.

Zelenski ha mostrado una actitud de defensa, es decir, "ha intentado defenderse como ha podido". Iñaki López apunta que cuando el ucraniano discutía con Trump "evitaba mirarle a los ojos". "Evita mirarle a los ojos y ha apartado, en numerosas ocasiones, la mirada. No podía aguantar más", responde Patrycia. Para la profesional, hay una imagen que podría resumir el encuentro que es la de la embajadora de Ucrania en EEUU. "Ante la situación lo que hacía era taparse la cara y negaba con la cabeza", explica, "diplomáticamente esto es inverosímil".