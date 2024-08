Mientras Carlos Maldonado cocinaba, el nutricionista de Más Vale Tarde, Pablo Ojeda, aprovechaba la ocasión para compartir algunos datos fascinantes sobre los pimientos, alimento clave en la mayoría de las recetas españolas.

Ojeda comentaba que la madurez del pimiento influye significativamente en su sabor y en su contenido nutricional. El pimiento verde, siendo el menos maduro, contiene menos vitamina C y presenta un sabor más picante.

El pimiento amarillo, en su estado más maduro, tiene un mayor contenido de vitamina C y es notablemente más dulce que el verde. Finalmente, Ojeda explicaba que el pimiento rojo es el más maduro de todos. Además, no solo es el más dulce, sino también el que contiene la mayor cantidad de vitamina C.

Además de las diferencias en madurez y sabor, el nutricionista también mostraba a los espectadores cómo distinguir entre los pimientos macho y hembra. Esta información puede ser útil tanto para la cocina como para seleccionar los mejores en el supermercado. Descubre cómo hacerlo en el video de Más Vale Tarde.