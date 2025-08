El aviso de un socorrista por los preocupantes datos de ahogamientos en 2025: "La cifra va en aumento"

"El problema no es solo uno"

Preocupantes datos de ahogamientos los que hay en lo que llevamos de 2025. Tan solo en los primeros siete mese del año han muerto 302 personas ahogadas y especialmente revelador es julio, cuarto peor mes histórico en este sentido con 92 fallecidos. Más Vale Tarde ha hablado con Ramsés Martí, experto en seguridad acuática, quien ha señalado que año tras año la cifra "va en aumento".

"Nos preocupa que no logramos reducirla. El problema no es solo uno, son varias las cosas que se juntan y por las que no logramos bajar el número", cuenta.

En ese sentido, apunta a que es en el litoral donde se dan más casos de ahogamiento: "Por la fisionomía de nuestro país, en las playas tenemos muchos incidentes. Cientos, miles de personas sufren un ahogamiento cada año y lo padecen de por vida. En piscinas también hay ahogados, y en aguas interiores como pantanos y ríos".

El perfil, dice, lo tienen claro: "Los más pequeños de la casa sufren ahogamientos en zonas e instalaciones privadas por descuidos de los que deben vigilarlos. Los preadolescentes y adolescentes tienen ya conductas de riesgo, y en la edad adulta es una mezcla, sobre todo vinculado al alcohol y a las drogas. En personas de edad avanzada es por una enfermedad súbita, lo que fuera del agua sería una caída".

"El perfil de quien desconoce el entorno es muy habitual. A menudo tenemos personas que realizan actividades con riesgo desconocido, pero también hay gente del lugar que conoce todo y aún así lo asume", insiste.

Para terminar, avisa sobre qué hacer si detectamos a alguien en peligro: "Alertar a los servicios de emergencia y mantener a esa persona a la vista. Hacerle saber que se le ha detectado y que la ayuda está en camino. Dependiendo de la situación podemos hacerle llegar algún objeto flotante".

"Si no estamos preparados ni entrenados mejor no arriesgarse en el rescate. Hay gente que se pone en peligro. En muchos casos los primeros en intervenir son los testigos, pedimos que instalen algo para ellos, para los que quieren ayudar que lo hagan con la máxima seguridad posible", concluye.