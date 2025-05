Cristina Pardo comparte la divertida anécdota que ha vivido por culpa de la tormenta: "La comida no se perdona"

Francisco Cacho ya avisaba hace unos días que este puente de mayo iba a estar pasado por agua. Hoy, justamente, se ha vivido el peor día ya que numerosas comunidades autónomas están en alerta por tormentas. "¿Son ustedes de los que pensaban que esta noche estaban bombardeando Madrid? Yo sí", plantea Cristina Pardo, debido a la fuerte tormenta que ha afectado a la provincia.

"Los rayos y los truenos han sido impresionantes", añade la presentadora. "Ya vale de hechos históricos", pide Iñaki López, "un hecho histórico por semana va a acabar con nosotros". Gonzalo Miró, por su parte, no está de acuerdo con la afirmación de Cristina ya que, como confiesa, ha dormido "espectacularmente bien". "Me gusta mucho esto de la lluvia, los rayos", indica, "soy de esta gente extraña que le gusta que llueva".

"Para dormir mal, tener dos niños pequeños con estos truenos de noche", responde López. "Haberlo pensado antes", responde, con malicia, Miró. Cristina, por su parte, comparte una divertida anécdota que ha vivido durante la mañana debido a la tormenta.

"He salido esta mañana de casa con un tenedor en la mano porque me lo había dejado", explica Pardo. "Estaban cayendo rayos y me he ido corriendo al coche como diciendo 'me va a caer un rayo por llevar el tenedor'", añade. "En lugar de llegar al coche podrías haber sacrificado el tenedor y tirarlo", le sugiere Gonzalo. "No voy a comer con las manos como si fuera una salvaje", razona Cristina.