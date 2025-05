Las restricciones de Pablo Ojeda por su adicción al juego: "No llevar dinero en metálico, tener una rutina y el deporte es fundamental"

Pablo Ojeda visita una vez más el plató de Más Vale Tarde, aunque en esta ocasión no lo hace para hablar de alimentación, sino para compartir uno de los capítulos más difíciles de su vida: su adicción al juego. Tras una década rehabilitado, el nutricionista cuenta su historia en el libro 'Cuando me alimenté del juego'.

En el vídeo que acompaña esta entrevista, Ojeda explica cómo la terapia fue clave en su recuperación. Allí aprendió a construir barreras personales que le permiten mantenerse firme y evitar recaídas.

"Nunca llevo dinero en metálico", asegura. También señala que el deporte ha sido "fundamental" en su proceso de recuperación, al igual que "tener rutinas". Para él, estructurar su día a día es esencial: "No puedo dejar a mi mente volar mucho tiempo", confiesa.

Otro de los mecanismos que ha desarrollado para evitar situaciones de riesgo es alejarse cuando siente que puede perder el control. "Si tengo una discusión, me tengo que quitar del medio, porque no sé frenarme. La única manera que he aprendido a frenarme es quitarme del medio, que las pulsaciones me bajen y después vuelvo a la realidad", explica Ojeda con honestidad.