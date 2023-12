La segunda entidad más importante en lotería no autorizada en la ONDEE, que lleva 30 años vendiendo boletos al margen de la ley. En los últimos años ha cambiado de nombre y, aunque la entidad original está cerrada, con esta nueva siguen acumulando multas. "Tienen multas de Hacienda de 25 millones y otra 83,3 millones", informa Cristina Oro en Más Vale Tarde, que investiga en este vídeo qué hay detrás de esta entidad.

"Es la heredera de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, que tiene una suspensión administrativa por las deudas acumuladas y una multa de Hacienda por una infracción grave sobre la Ley del Juego", informa, y añade que todas estas multas "aparecen reflejadas en el BOE como no pagadas".

Ahora, con este cambio de nombre siguen actuando como "una ONG sin ánimo de lucro", tal y como tienen escrito en su página web. Pero, ¿quién esta detrás? Se trata de "una familia que lleva años en el negocio y tienen sucursales por toda España". Además "hay un importante entramado detrás con una decena de sociedades diferentes y hasta empresas en el extranjero", informa Cristina Oro.

Contra esta empresa combate la ONCE. Por eso, la colaboradora del programa entrevista a Jorge Inigue, director general adjunto de la ONCE: "Hemos presentado muchísimas denuncias", asegura, y denuncia que "utilizan una operativa en la que el dinero no pasa por la asociación, sino que lo camuflan en asociaciones y acaba formando parte del patrimonio particular".

Pero, ¿qué pasa si toca el premio? "No tiene garantía de cobro", sostiene, y explica que si "el premio es de una cantidad significativa negocian con el comprador la forma de pago".