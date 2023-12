Pese a las denuncias y sentencias que hay contra las entidades de lotería no autorizada, algunas de las más importantes, como puede ser El Centauro, siguen operando y vendiendo. Es por ello que Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con el portavoz de esta entidad: "Somos muy conscientes de que no tenemos la autorización", asegura.

Pero cuando la reportera del programa le echa en cara que están contribuyendo a "una actividad ilegal", el hombre no duda en saltar: "¡Ilegal, no! Los ilegales son los que no autorizan que lo hagamos con normalidad".

Además, en este vídeo, también habla de su encausamiento por un "delito de contrabando de lotería" y niega que ganen dinero con la venta de esta lotería no autorizada, a pesar de que trabajadores de la empresa denuncian que de "el euro que cuesta el cupón se reparte el 30% para los trabajadores y el 70% para la entidad".