Ojeda explica cómo se enganchó al juego: "Fue por aburrimiento; pusieron un salón de juegos debajo de mi casa"

Pablo Ojeda se ha sincerado en Más Vale Tarde y ha relatado cómo comenzó su adicción al juego cuando tenía "22 o 23 años", algo que cuenta con detalle en su libro 'Cuando me alimenté del juego'. "Fue por aburrimiento. Pusieron un sitio de juegos debajo de mi casa en una época en la que yo trabajaba, vivía con mis padres y tenía algo de dinero", ha expresado.

Así, el experto en nutrición ha relatado cómo fue el primer día en el que entró a un salón de juegos: "Fui con dos condicionantes, que eran que tenia dinero en el bolsillo y era viernes por la tarde". "Entré, me pedí una copa y me cobraron tres euros. Ese es el primer punto en el que me llamaba la atención, porque yo era joven. Cuando me tomé un par de copas, eché en la maquinita, y con la mala suerte de que me tocaron 80 euros. El recuerdo que me dejó fue muy agradable, por lo que al día siguiente, ya entablando conversación con el camarero, volví a ir a tomarme otras dos copitas y a echar parte de los 80 euros que tenía", ha recordado.

En este punto, Ojeda ha señalado que "ahí se va creando muy poco a poco cierta a dependencia". "Yo me enganché fuerte a los dos o tres meses. Dejé de hacer ciertas cosas con amigos para tomarme esa copita y echar en esa máquina", ha reconocido, tras lo que ha apostillado que cree que en esto "hay algo genético". "No hay ciencia sobre eso, pero sí es verdad que yo desde jovencito pasé por episodios compulsivos, lo que después derivó en el tema de la ludopatía".