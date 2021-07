La pandemia ha golpeado duramente la economía española, pero si hay un sector que lo ha sufrido especialmente es la hostelería, que ha tenido que asumir importantes pérdidas y buscar nuevas formas de resistir.

Es el caso de Alberto Galino, propietario de 'La Bambola', cuyo negocio se ha transformado por completo: "He pasado de poner copas de noche a montar una terraza y estar trabajando por el día", explica.

También el de Daniel Cons, socio de D.O Majadahonda, que tiene claro que el cierre de un bar afecta a muchos sectores: "Ha cerrado un bar con 119 proveedores, ese es el verdadero problema que tenemos", apunta.

Debido a la crisis del coronavirus, en 2020 la hostelería sufrió una caída de casi el 50% de sus ventas, lo que supuso 70.000 millones menos de ingresos y la desaparición de 85.000 establecimientos.

Algo a lo que hay que sumarle los nuevos hábitos de los clientes, que exigen medidas contra el COVID-19 para sentirse seguros en los locales y a menudo optan por consumir en las terrazas.

Precisamente, el coste de adaptar los espacios, junto a las pérdidas económicas, han llevado a muchas empresas privadas a adoptar medidas, como Mahou San Miguel. "Renunciamos a ganar más, a tener un mayor beneficio, para poder destinar más fondos a ayudar a los hosteleros", explica su dircom corporativa y de sostenibilidad, Patricia Leiva.

Unas ayudas que los profesionales del sector han recibido "con los brazos abiertos", en palabras de Daniel Cons. "Ha venido bien la ayuda", corrobora por su parte Alberto Galino.

También las Administraciones públicas han jugado un papel importante en este sentido. "Gracias a muchos Ayuntamientos nos han dejado poner terrazas en sitios donde no podíamos ponerlas antes", ilustra Cons.

Para Galino, lo ocurrido en el último año y medio "es como una película de ciencia ficción". "Me lo cuentan hace dos años y no me lo hubiera creído", señala este hostelero. Ahora que, al fin, el terraceo vuelve a formar parte de nuestro día a día, conviene no olvidar el esfuerzo de nuestros hosteleros por seguir adelante.