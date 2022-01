Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urgandarin, hizo unas declaraciones "alucinantes" sobre el exduque de Palma y la infanta Cristina, tal y como destacó Pardo en Más Vale Tarde. Pascual Vives dijo, entre otras cosas, que Urdangarin "no es un villano", que lo ha pasado muy mal, que vive de su madre y de la infanta, que es la que se hace cargo económicamente de los hijos, y no cierra la puerta a una reconciliación entre el exduque y la infanta.

"Él está viviendo en casa de su madre; vive de su madre y de su esposa, que mantiene a los hijos. Ni es un cese, ni una separación, ni un divorcio; se han dado un tiempo" Es un impás, un período de reflexión", aseguró el abogado de Urgandarin, quien, al ser preguntado sobre si cree que es posible una reconciliación entre el matrimonio, respondió que la infanta es "una persona extraordinaria", y que "las personas extraordinarias a veces hacen cosas extraordinarias".

Paloma Barrientos, periodista de 'Vanitatis', habló sobre este asunto en Más Vale Tarde, donde expreso estar "absolutamente impactada" con las declaraciones del abogado de Urdangarin. "En referencia al tema económico, quizás el exduque de Palma ahora está cobrando 1.000 euros, pero habría que recordar lo que él cobraba como alto directivo de Telefónica, que era 1,8 millones de euros limpios", destacó Barrientos, a lo que añadió que "Telefónica pagaba la casa" y el emérito "el colegio de los nietos". "Me imagino que los 1,8 millones los habrá invertido de una forma legal y tendrá ahí su colchoncito", apostilló.

"No pasa nada por vivir de la madre, pero no es la situación de Iñaki Urdangarin. Yo tengo información absolutamente directa que conocen a Urdangarin y que cuando hablan con él, Urdangarin está como liberado, contento, en el sentido de haberse liberado de algo. Para mí, esa liberación tiene que ver con la familia Borbón y con estar viviendo una historia", manifestó la periodista de 'Vanitatis'.

Además, Paloma Barrientos dijo no entender "al abogado cuando dice que esto puede ser un impás". "¿Cómo queda entonces Ainhoa? Yo alucino", expresó la abogada, quien reconoció que el abogado Pascual Vives a los periodistas les va "de maravilla", pero defendió que "ante determinadas situaciones emocionales no debería pronunciarse".

"No sé si la infanta Cristina le va a perdonar, pero aquí la infanta y Ainhoa son efectos colaterales. Él es un señor que tiene un compromiso matrimonial, que tiene unos hijos, y que luego se ha ennoviado con una chica de su trabajo, por lo que no me interesa nada si cobra 1.000 euros", subrayó la periodista, al tiempo que criticó que ahora se eche la culpa a Ainhoa Armentia de las fotos y que se la ponga como la "mala de la película", e insistió en que "él es un señor que está casado con una infanta de España, que tiene cuatro hijos y que ha estado en la cárcel porque ha robado".