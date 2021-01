El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha expresado su preocupación por la situación en algunas universidades en las que "tal vez no se cumplen los protocolos sanitarios" y ha asegurado que "no existe ninguna razón para que los exámenes tengan que ser presenciales cuando las condiciones sanitarias no lo permitan".

Así se ha expresado en un comunicado después de que las redes sociales se llenaran de denuncias por la fórmula de realizar exámenes presenciales en las universidades en plena tercera ola de coronavirus.

En este sentido, ha recalcado que la "prioridad es la salud en toda la comunidad universitaria" y ha afirmado que "desde el principio del estado de alarma" su ministerio ha facilitado los medios y partidas presupuestarias para que se tomen medidas ante la crisis sanitaria en las aulas.

"En caso de que no se puedan cumplir en la modalidad presencial, deberán hacerse online", afirma el documento, que asegura que "esta recomendación se reiteró en junio y septiembre de 2020 y ahora se vuelve a repetir en enero de 2021".

"Las universidades están preparadas para la enseñanza online y, si no lo hacen, deben explicar por qué, empezando por los estudiantes", asevera Castells.

Las imágenes de las aglomeraciones se han repetido en centros educativos de Galicia, Madrid, Valladolid o Sevilla en pleno periodo de exámenes. Un hecho que está indignando a los alumnos, que afirman sentir miedo a posibles contagios.

"Me parece indignante que en plena tercera ola nos hagan venir a la facultad cuando todos los profesores pueden hacer el examen online", aquejaba una de las afectadas a las cámaras de laSexta.

"Los estudiantes llevan pidiendo desde antes de Navidad soluciones ante la llegada de los exámenes presenciales, que han traído consigo lo que todos esperaban: aglomeraciones en los pasillos, distancias de seguridad escasas...", lamentaba el político de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño en las redes sociales.

Las universidades afirman que se cumplen los protocolos

laSexta Noticias ha querido comprobar dónde, cómo y cuándo se forman esas aglomeraciones. Lo cierto es que los momentos más críticos en las entradas y salidas de los exámenes, donde se mezclan varios cursos. Lo mismo ocurre en el transporte público, pero además hay reuniones de estudiantes voluntarias.

Desde las universidades afirman que se siguen todos los protocolos: la distancia, las mascarillas y las ventanas abiertas. De hecho, el consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid ha publicado un tuit en el que afirma que existen todas esas medidas de seguridad.

Afirmaciones que han provocado la indignación de algunos estudiantes, que han calificado al político de "mentiroso", como ha recogido Javi Fuente en Más Vale Tarde.

Piden que los exámenes se hagan online, pero no entra dentro de los planes de la comunidad universitaria, que afirma que la presencialidad en la realización de los exámenes es necesaria para conocer el mérito y la capacidad de los alumnos.