Nazanin Armanian asegura que Trump "ha dejado tirados" a sus aliados árabes: "Les ha dicho 'me voy, ya os apañaréis'"

La politóloga iraní explica en Más Vale Tarde que con este alto el fuego "Estados Unidos se ha salvado", pero deja a sus aliados en Oriente Medio en medio de una "guerra de baja intensidad" que "continuará entre Irán e Israel".

Después del anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Iñaki López pregunta a Nazanin Armanian por el enfado en los países del Golfo después de que Trump les haya "metido en esta guerra" y hayan sufrido bombardeos "que no han respondido", para ver cómo podrían tener que pagar un peaje para que sus petroleros pasen por el estrecho de Ormuz.

La politóloga iraní afirma rotunda que "Estados Unidos les ha dejado tirados a todos": "Lo que les ha dicho esta maniobra de Donald Trump es 'me voy, ya os apañaréis', explica.

Armanian apunta que con este alto el fuego "Estados Unidos se ha salvado", pero deja tras de sí una "guerra de baja intensidad" que "continuará entre Irán e Israel".

En este sentido, considera que los países árabes de alrededor "volverán a ser víctimas" del conflicto, ya que "han perdido todo lo que es la infraestructura energética" de Arabia, Emiratos Árabes o Kuwait: "¿Esto quién lo va a pagar?", se pregunta.

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