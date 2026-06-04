Un grupo de orcas ataca una embarcación frente a la costa de Marbella: los animales estarían jugando

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene una guía en su página web en la que explican cómo actuar ante un suceso de este tipo. La institución señala que se debe evitar llamar su atención o hacer excesivo ruido.

Un grupo de orcas ha atacado a una embarcación frente a la costa de Marbella generando momentos de pánico. Los animales embistieron varias veces al barco, lo que provocó que los pasajeros llegaran a temer por su integridad.

Como se puede ver en las imágenes, los animales nadan alrededor de la embarcación, pero, uno de ellos, comienza a darle golpes. "Si me encuentro una orca ¿cuál sería el comportamiento correcto?", pregunta Iñaki López.

Leo Álvarez explica que en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica cuentan con un apartado en el que se dan varios consejos ante sucesos de estas características. El periodista explica que, según se señala en dicha página, "cuando las orcas hacen esto es que están jugando, no es un ataque real".

"Como es un juego no hay que llamar su atención, hay que quedarse quieto", añade. Además, recomiendan no hacer mucho ruido para evitar que los animales piensen "que les estás atacando". Álvarez expone que no es necesario parar el motor, sino volver hacia la costa y evitar navegar mar adentro. Además, también indica que se debe avisar al 112 y evitar asomarse para ver los animales, "porque pueden tirarte al mar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido