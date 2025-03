'MVT en Acción' en la Nit del Foc, la noche grande de las Fallas: "Las mascletás ilegales son a priori el mayor peligro y lo que más nos preocupa"

La Nit del Foc es el gran espectáculo pirotécnico de las Fallas, la joya de la corona antes de la Cremà. Pero más allá de los fuegos artificiales y la emoción de la multitud, hay un operativo de seguridad que se multiplica por seis en comparación con cualquier otra noche del año. Más de 100 agentes de la USAP, la unidad de la Policía Local de Valencia, vigilan las calles, y en 'Mas Vale Tarde en acción' nos hemos unido a su patrullaje nocturno para experimentar de primera mano lo que no se muestra en las retransmisiones.

El despliegue es imponente: policías asegurando el perímetro, revisando calles y desviando a los más despistados. Pero hay otro foco de acción. En los jardines del Turia, varios grupos de jóvenes —algunos llegados desde otros países— organizan mascletás clandestinas. No es solo una fiesta ilegal, es un desafío a la policía. Petardos modificados con más pólvora de la permitida y lanzamientos directos contra los agentes cuando intentan frenar el caos.

A través de la emisora, los policías desplegados solicitan refuerzos: "Nos están lanzando petardos desde la parte superior del puente". En su auxilio acuden efectivos de la UIP (los antidisturbios de la Policía Nacional) y dos furgonetas de reacción rápida de la Policía Local de Valencia, equipadas con material de intervención, cascos y escudos. Apenas bajan del vehículo, los agentes deben colocarse la protección, ya que "aquí somos un blanco fácil". Afortunadamente, logran controlar y despejar la zona.

El siguiente aviso llega por el desplome parcial de un monumento fallero a causa de la lluvia. Al llegar al lugar, la falla sigue en pie, aunque algunas piezas ya han caído y otras amenazan con hacerlo en cualquier momento. Ante la situación, los responsables han decidido acordonar la zona para evitar posibles accidentes.

La lluvia no da tregua, y el ambiente se caldea. Una joven, visiblemente alterada, agrede a un taxista tras subirse a su vehículo. El conductor le explica que no puede llevarla a su destino porque ya tiene a otro cliente en el asiento trasero, pero la chica reacciona con violencia. Al llegar la policía, el taxista opta por no presentar denuncia: "Podría ser mi hija, es muy joven… pero fastidia que, después de trabajar 16 horas, encima te peguen", lamenta.

La noche sigue su curso y las condiciones meteorológicas complican la labor del equipo de grabación. La lluvia daña la cámara, que deja de funcionar poco después del inicio del espectáculo pirotécnico. A las dos y media de la madrugada, regresamos al hotel para intentar secarla con un secador y recuperar al menos algunos micrófonos.

De vuelta a las calles, nos encontramos con una mujer en estado de embriaguez que intenta subirse a un escenario. Ante la negativa de los responsables, reacciona con agresividad y termina golpeando a varios de los presentes, arruinando la celebración para los falleros.

La última intervención de la noche es por un accidente entre un coche y una moto. Ambos conductores están conscientes, pero el motorista presenta una fractura en la pierna derecha. Explica que iba despacio, pero el asfalto mojado le hizo resbalar y chocar contra el vehículo. El conductor del coche, por su parte, asegura que no vio la moto a tiempo. Los agentes confirman que no hay indicios de consumo de alcohol.