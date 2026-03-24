'MVT en Acción' acompaña a la Policía Municipal de Madrid en un macrocontrol de alcohol y drogas con navajas y cocaína rosa

'MVT en Acción' ha vuelto a las calles para acompañar a la Policía Municipal de Madrid a un macrocontrol en el que ha encontrado conductores que superan la tasa de alcohol permitida y vehículos con droga y armas ilegales.

Este martes, 'Más Vale Tarde en Acción' se unió a la Policía Municipal de Madrid en un macrocontrol de seguridad para detectar infracciones de alcohol y drogas en la carretera. La mayoría de las infracciones detectadas son por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que puede resultar en la retirada del carnet y multas de hasta 1.000 euros. Durante la operación, un hombre fue sorprendido con una tasa de alcohol de 0,66, y una mujer con 0,71. También se encontraron armas ilegales, como una navaja automática, y drogas, incluyendo marihuana y "cocaína rosa". Además, un conductor de autotaxi fue sorprendido sin licencia adecuada, lo que resalta la variedad de delitos que afectan la seguridad vial.

Este martes, 'Más Vale Tarde en Acción' ha vuelto a las calles para acompañar a la Policía Municipal de Madrid a un macrocontrol de seguridad, alcohol y drogas en la capital para localizar infracciones en la carretera. Desde conductores que superan la tasa de alcoholemia permitida a personas que portan armas ilegales, los agentes detectan variedad de delitos.

Las infracciones que más encuentran son las del alcohol al volante. Pese a que superar la tasa permitida puede conllevar la retirada temporal del carnet de conducir (durante unos ocho meses) y multas de entre 800 y 1.000 euros, más de uno se la juega y conduce con unas bebidas de más.

Un hombre da un positivo de más de 0,66 y reconoce haber bebido cuatro tercios antes de coger el coche. A lo largo de la noche, otra mujer supera esa marca con un 0,71.

Durante el registro de un coche, uno de los agentes halla entre el mullido del asiento de atrás una navaja automática. El pasajero le había advertido de que se le había caído, aunque luego la encuentran metida entre los asientos. "Es un arma prohibida que llevan aquí escondida. Tiene bloqueo, por lo tanto, es un arma prohibida. Es totalmente ilegal", comenta el agente, que explica que se le va a "confeccionar un acta".

Los agentes seleccionan los vehículos sospechosos de que puedan transportar algún tipo de sustancia ilegal, en base al perfil de sus ocupantes. Así, paran uno con tres pasajeros y les informan de que van a hacer un cacheo superficial. Además, un perro policía también les registra. "Al perro no se le toca, se le mira ni se le habla, ¿entendido?", afirma el agente. Finalmente, las sospechas se confirman y el perro detecta marihuana en un bolsillo del abrigo.

Mientras que en otro coche, el agente perruno encuentra escondida en el maletero una sustancia conocida como "cocaína rosa". "Se trata de tusi. Está compuesto de MDMA, ketamina y un tipo de colorante rosa. Es ahora mismo lo que más está de moda en vía pública", agrega el agente.

Más allá de las drogas y el alcohol, los agentes descubren otras infracciones que atentan contra la seguridad. Por ejemplo, un conductor de autotaxi sin licencia. "No tenía el título habilitante. Al ser un vehículo de transporte de viajeros tienes una responsabilidad y debes tener un título que te habilite", asegura el comisario.

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