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Tenía 68 años

Muere un conductor kamikaze tras recorrer varios kilómetros a toda velocidad en Marbella

Los detalles El hombre, de 68 años, chocó contra otro vehículo que conducía una mujer, quien se encuentra hospitalizada en estado grave.

Conductor kamikaze

Un conductor kamikaze de 68 años ha fallecido tras recorrer seis kilómetros en sentido contrario a toda velocidad por la A-7 a la altura de Marbella. Pese a que la Guardia Civil le dio el alto, el hombre hizo caso omiso, tras lo que chocó contra otro vehículo que conducía una mujer, quien se encuentra hospitalizada en estado grave.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y está tratando de determinar qué llevó a ese conductor a meterse en sentido contrario. Por el momento, los agentes están pendientes del informe médico forense que pueda esclarecer si el fallecido presentaba algún tipo de alcohol o de drogas en la sangre.

Bea de Vicente ha señalado en Más Vale Tarde que "dependiendo de lo que pasó, van a cambiar las circunstancias en las que esa señora pida una indemnización, a la que tiene derecho". "Yo con la velocidad que lleva ese vehículo, descartaría a priori el error", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que entre las causas que explicarían su conducta está "el alcohol, las drogas e incluso un intento de suicidio".

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