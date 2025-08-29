en más vale tarde
Mayte Alcaraz rechaza que el fichaje de Gloria Estefan capte voto latino: "Me cansa escuchar que los que votan al PP, o a Díaz Ayuso, poco menos que les falta un hervor"
Por el Día de la Hispanidad, el Gobierno de Madrid ha contratado a Gloria Estefan. Algunos lo ven como estrategia para captar el voto latino, pero la periodista lo rechaza: "Es perder el respeto al criterio de los latinos pensar que votan por un concierto".
En Más Vale Tarde se abrió un intenso debate tras conocerse que Gloria Estefan actuará en el Festival de la Hispanidad, organizado por la Comunidad de Madrid. Su contratación, con un coste de 484.000 euros, ha levantado polémica: algunos interpretan el fichaje como un intento de captar el voto latino.
La periodista Mayte Alcaraz ha rechazado esa lectura. "Me da pudor creer que los latinos van a votar a Isabel Díaz Ayuso porque traiga a Gloria Estefan. Es perder el respeto al criterio de los latinos", ha afirmado. En su opinión, los ciudadanos de origen latinoamericano que residen en Madrid se guían por factores más sólidos a la hora de respaldar las mayorías absolutas de la presidenta regional.
"Me cansa bastante escuchar que los que votan al Partido Popular, o a la señora Díaz Ayuso, poco menos que les falta un hervor. Pues no: igual hay criterios más importantes que el que cante Gloria Estefan", ha añadido Alcaraz.
Antonio Maestre se ha sumado al debate para señalar que quienes votan a Ayuso lo hacen "con razones profundas, fundamentadas y fundadas, porque creen que ella defiende mejor sus intereses". El periodista ha matizado además que no todos los votantes latinos en Madrid son de grandes rentas, como a menudo se sugiere. "Es cierto que hay una parte que sí, pero muchos no tienen altos ingresos ni viven en el barrio de Salamanca", ha puntualizado.