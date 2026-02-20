Mayte Alcaraz, sobre Margarita Robles: "Me consta que no le ha gustado que Marlaska haya depositado la carga en la víctima"

La ministra se ha pronunciado frente a la prensa sobre la denuncia por agresión sexual contra José Ángel González, exDAO de la Policía Nacional. Robles ha pedido "protocolos ágiles" y ha señalado que las Administraciones Públicas deberían reflexionar.

Margarita Robles se ha pronunciado sobre la denuncia por agresión sexual existente contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. La ministra de Defensa ha afirmando frente a la prensa que siente "un profundo dolor" ante lo que ha ocurrido.

La ministra ha pedido "que la justicia trabaje, actue y actue rápido". Además, expone que es necesario que en las Administraciones Públicas se lleve a cabo una reflexión. "Tiene que haber protocolos ágiles", solicita, "duele mucho y lo digo como mujer".

Robles también ha sido preguntada por su opinión sobre las palabras de Fernando Grande-Marlaska, que afirmó que ponía a su disposición su cargo si esta no se había sentido protegida. La ministra ha afirmado que ella no es quien para opinar sobre las palabras del ministro. "Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento", ha indicado.

Mayte Alcaraz expone que Robles "no es la ministra que mejor se lleva con Marlaska". "Me consta que no le ha gustado que Marlaska haya depositado la carga en la víctima", indica la periodista. Alcaraz indica que lo que ha hecho el ministro de interior "kafkiano".

"Uno viene aprendido de casa y tiene que saber cuándo tiene una responsabilidad y tiene que asumir la responsabilidad de no haber hecho o de haber dejado o no haberse enterado de todo eso", añade. Alcaraz, muy crítica, lo considera "una falta de respeto hacia la propia víctima".

