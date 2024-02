A oscuras, con andares de mujer y conocedor de las instalaciones. Son algunas de las características que guían a los agentes en la identificación de la persona que este pasado fin de semana entró en las instalaciones de la bodega Cepa 21 y vació cinco depósitos donde las marcas más caras de la firma que aguardaban salir al mercado. Los 60.000 litros de vino derrochado ha supuesto un perjuicio económico de dos millones y medio de euros.

La investigación ha avanzado desde que se conocieron los hechos hasta el punto de poder confirmar que no se trató de un robo, sino de un sabotaje. Precisamente, fue el presidente de Cepa 21, José Moro, el primero en definir lo sucedido como tal puesto que no se había sustraído nada. José Luis Torá ha hablado con él y le ha asegurado que la intención "sin duda era hacer daño. Me llevo preguntando dos días que persona es capaz de hacer una cosa como esta".

Pero en Cepa 21 ya tienen una lista propia de sospechosos. Cuestión que le han hecho saber a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investiga lo sucedido. La misma que el domingo por la tarde estuvo en el lugar de los hechos para recabar pruebas, como las huellas que dejaron las pisadas del intruso tras ser golpeado por un chorro de uno de los depósitos.

Al ser peguntado por posibles enemigos que pudieran querer vengarse de algo, el presidente de Cepa 21 lo niega categóricamente, pues considera que "la tal sin razón y el tal calibre de la acción [...] aunque hubiera tenido el más grave de los conflictos no podría atender a hacer algo así". Moro, afectado por la situación, ha calificado lo sucedido como "miserable", "vil" o "demencial".

A pesar de que todavía no han salido nombres a la opinión pública, lo cierto es que algo está claro: quien lo haya hecho es "seguramente una persona que conozca el tema, las instalaciones y que sepa cómo se abre un depósito", ha asegurado Moro a los micrófonos de laSexta. Cuestión que han confirmado fuentes cercanas a la investigación, puesto que el autor del sabotaje entró por una parte trasera que solamente conocen personas muy cercanas a ese trabajo y hasta desactivó la alarma sin problema.

Además, asegura Moro, que "hay vídeos que no hemos querido mostrar por indicación de la Guardia Civil, en los que queda mejor corroborado que podría tratarse de una mujer". Incluso, afirma que es "lo que pensamos todos por las formas de andar y de correr".

Los investigadores continúan trabajando con lo recabado hasta ahora, pero también con el material al van a ir teniendo acceso como son "las cámaras en la incorporación al camino por donde entró el coche" o los inhibidores que permitirán "saber que móviles había en Cepa 21 a esa hora". Por esta razón, José Moro se muestra confiado en que pronto sabremos "quién es el individuo que ha hecho semejante barbaridad".