Acaban las vacaciones y toca volver a la realidad, también en lo que se refiere a nuestros hábitos nutricionales tras los excesos veraniegos y los posibles kilos de más que hayamos podido coger.

Y es que durante las vacaciones tendemos a engordar. Los principales responsables, según detalla Luis Alberto Zamora en Más Vale Comer, son las pocas ganas de cocinar en verano -por lo que tiramos más de ultraprocesados-, las cervezas, barbacoas y helados.

¿Qué hacemos entonces para retomar unos hábitos saludables tras las vacaciones? El nutricionista incide en que "no se trata de dejar de comer mal, sino de empezar a comer bien".

Así, recuerda que debemos tomar cinco raciones al día de fruta y verdura, como mínimo; legumbres de dos a tres veces por semana; un puñadito de frutos secos una o dos veces al día y aconseja escoger los hidratos de carbono siempre integrales.

Sin embargo, si queremos deshacernos de los kilos de más estivales no basta solo con prestar atención a la dieta, sino que también hay que acompañarla con una rutina de deporte. En este sentido, el especialista recomienda llevar a cabo ejercicios de fuerza, no solo cardiovasculares, puesto que con estos se gastan calorías no solo durante el ejercicio, sino también después. Puedes ver todas sus recomendaciones en el vídeo que ilustra estas líneas.