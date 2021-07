El experto en nutrición Luis Alberto Zamora trae a Más Vale Comer varias fuentes de proteína alternativas a la carne, tanto de origen vegetal como animal.

Según explica el nutricionista, entre ellas destaca el huevo, considerado la "proteína patrón", la más completa de todas las que existen y con la que se comparan todas las demás proteínas. Además, el experto desmiente que la yema engorde y sostiene que se trata de un alimento muy saciante. Entre los alimentos de origen animal que son fuente de proteínas también se encuentran la leche o el pescado, ambos muy ricos en proteínas.

No obstante, también hay alternativas vegetales que son ricas en proteínas, como las legumbres y frutos secos. Además, a pesar de la creencia extendida de que la proteína vegetal no es tan completa como la animal, en realidad estas son de muy buena calidad.

Podemos comprobarlo observando un aminograma, un gráfico que muestra la calidad de la proteína de los diferentes alimentos, cuál es más completa y tiene más aminoácidos esenciales. Así, mientras el huevo obtiene una puntuación de 136 -recordemos que es la más completa-, la leche tiene 98 y la ternera 94, mientras que los garbanzos tienen 106, las judías pintas 112 y los pistachos 110. "Una persona que es vegana, que no come nada de origen animal, no tiene déficit de proteínas", resume Zamora.

Consumo de carne saludable

Pero, ¿qué consumo de carne entra en los márgenes de lo saludable? A este respecto, el experto advierte de que consumimos el doble de la cantidad que recomienda la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Las raciones recomendadas son las siguientes:

- Carnes grasas, rojas y procesadas: 1-2 veces al mes

- Carnes magras o blancas (pollo, conejo, pavo): 3-4 veces al mes

"El mensaje que nos tenemos que llevar hoy es que no hace falta comer carne todos los días y seguimos estando sanos", concluye el especialista.