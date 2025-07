Marina Valdés reclama su 'ración' del plato de Pablo Ojeda: "No será que me traéis un táper"

Hoy Pablo Ojeda ha apostado por uno de los sabores más representativos del verano: el del calamar. El nutricionista ha cocinado una receta sencilla y sabrosa a base de un sofrito de cebolla, pimiento rojo y verde, tomate triturado y un poco de vino. Cuando las verduras estaban bien pochadas, ha añadido los aros de calamar y los ha dejado cocinar a fuego lento.

El resultado ha sido todo un éxito. El plato ha conquistado los paladares de Benjamín Prado y María Lamela, que no han dudado en alabar su sabor. "Qué bueno está", ha comentado Benjamín tras probarlo.

Por su parte, Lamela ha animado a su compañera de plató, Marina Valdés, a acercarse a la cocina para probar la receta de Ojeda. La presentadora ha respondido entre risas: "Voy a ir yo ahora", y ha añadido en tono divertido que lo hace porque no se fía de sus compañeros: "No será que me traéis un táper".