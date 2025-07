La afirmación de Benjamín Prado sobre Feijóo: "Se ha convertido en el mejor publicista de Vox"

Alberto Núñez Feijóo adoptó una posición muy frontal con el presidente del Gobierno y otros grupos parlamentarios durante sus intervenciones de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Una estrategia que, para Benjamín Prado, es errónea si aspira a llegar a la Moncloa: "Yo creo que el señor Núñez Feijóo no puede ser presidente del Gobierno como él tanto anhela porque no entiende nuestro sistema, no sabe lo que es una democracia parlamentaria. Cree que puede gobernar contra todos y no se da cuenta de que no es que todos vengan en dirección contraria, sino que él lleva en el coche a Vox y nadie se quiere subir ahí".

"Feijóo se ha lanzado a la arena ultra. Se dedica a llenar el debate público de falsedades, de escándalos...", ha añadido.

Por ello, Benjamín Prado ha insistido que es una estrategia que no le favorece al líder popular: "Yo no sé si se está dando cuenta de que todas las piedras que tira van contra su propio tejado. Al final se ha convertido en el mejor publicista de Vox. Si fuera Vox, lo fichaba como jefe de publicidad. No se da cuenta que los jóvenes que se están marchando a Vox son del PP. Y no se está dando cuenta de quien se está comiendo al PP es Vox porque se alimenta de ellos. Está cometiendo un fallo estratégico grave".