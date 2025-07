María Lamela alucina con la mayonesa de albahaca de Pablo Ojeda: "Esto vete ya a patentarlo"

Hoy Pablo Ojeda propone uno de los sabores de verano por antonomasia: el del calamar. Por ello, ha preparado dos recetas muy distintas, desde un tradicional guiso de cuchara hasta una versión más 'fit' con un calamar a la plancha.

Para el segundo caso, el nutricionista lo acompaña en el vídeo sobre estas líneas de un toque "canalla" con una de sus ya famosas mayonesas.

Para ello incluye un huevo, ajo y medio, aceite de girasol, un chorrito de aceite de oliva, sal, pimienta, zumo de limón y hojas de albahaca. Después lo bate con la batidora colocada en el fondo sin "tocar nada".

El resultado final no puede salir mejor y a la primera. "Lo vemos hacer a Pablo Ojeda en la tele y nos parece fácil, y luego en casa a mí no me sale", reconoce María Lamela, que alucina al probarla: "Esto vete ya a patentarlo", comenta.