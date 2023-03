Ana Obregón ha hablado de soledad en su publicación de Instagram en la que confirmaba la noticia de su hija, nacida por vientre de alquiler. "Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", escribía la cantante. La periodista María Eugenia Yagüe no cree que eso haya sido así. "Tampoco me lo creo. Es una afirmación un poco de Ana Obregón. Por algo la han llamado siempre Antoñita la Fantástica".

Aunque reconoce que Ana Obregón es muy querida y puede tomar las decisiones que considere, la periodista añade que la presentadora nunca estuvo sola tras la muerte de su hijo. "Su padre y su madre vivían cuando su hijo murió y tiene unos hermanos con los que está enormemente unida. También tiene sus íntimos amigos Raúl y Susana Uribarri. Hay gente que la quiere mucho. Nunca ha estado sola".

De este modo, asegura que Obregón se había recuperado "bastante gracias a Dios". "Había hecho muchos posados en 'Hola' y había salido a cantar las uvas", añade en Más Vale Tarde.