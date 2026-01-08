María Estévez expone la preocupación en EEUU por la actitud de Trump: "Sus habitantes van a acabar con estrés postraumático"

En numerosos medios de Estados Unidos han manifestado su preocupación ante la personalidad errática de su presidente que podría ser síntoma de algún trastorno de personalidad. Por ejemplo, un psiquiatra ha expuesto que Trump podría tener "narcisismo maligno".

La personalidad errática de Donald Trump está copando titulares. Para conocer si en Estados Unidos también se ha extendido esta preocupación por la salud de su presidente, Más Vale Tarde conecta con la corresponsal María Estévez.

Trump se somete de manera continua a test médicos y, como indica Cristina Pardo, él lo justifica indicando que lo hace para demostrar que "a sus 79 años está en plena forma". Como señala la periodista, este tipo de exámenes se hacen solo una vez al año y, por ello, en EEUU, han manifestado su preocupación debido a que se somete a estos test con mucha frecuencia. "Indica que hay una preocupación detrás que se desconoce", añade.

Por otro lado, Kamala Harris, como indica Iñaki López, "ha asegurado que Trump es inestable, está desquiciado y es, además, conspiranoico". Estévez señala que, a pesar de que digan esto, la biografía y la película sobre el presidente estadounidense "indican que, además de analgésicos, podría tener cierta capacidad para tomar otro tipo de medicamentos igual que hizo Hitler". "Hay una preocupación por qué tipo de medicamentos son lo que está tomando", indica la corresponsal.

Además, algunos medios ya están especulando sobre los posibles trastornos de personalidad que tendría Trump e, incluso, un psiquiatra habla de "narcisismo maligno". La periodista indica que este narcisismo es "una grandiosidad dominante que desprecia a los demás". "Efectivamente, eso es lo que él hace", añade, "desprecia a todo el mundo que no le alaba o que no le endiosa".

"Trump alardea de salud, pero no podemos olvidar que no hace ejercicio, tiene colesterol alto, mala dieta, duerme poco o toma demasiada aspirina", indica López, "¿hay cierto estado de alerta, aparte de por su salud física, por que pudiera tener algún trastorno de personalidad?".

Estévez indica que lo más preocupante "es su actitud cuando se le habla". La corresponsal indica que el presidente pierde el hilo, algo que se pudo ver en su última rueda de prensa en la que no acababa las frases y su discurso no era coherente. "Eso preocupa, más que su salud física", indica, "el país está en una situación en la que sus habitantes van a acabar con estrés postraumático".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.