Argelia ha reculado este viernes: en plena escalada de tensión con España, asegura el suministro de gas y niega haber cortado las relaciones comerciales con nuestro país. Y sobre esta cuestión ha hablado en Más Vale Tarde el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo, quien ha asegurado que "Argelia no ha dicho nunca que fuera a cortar el suministro de gas", si bien "la amenaza ahora es que en la negociación para este trienio aumente el precio del gas, y desde luego que sustituya a España por Italia como socio estratégico en la explotación del gas".

Margallo no cree que Argelia "se atreva a romper un compromiso vigente hasta el año 2032", y en este mismo programa ha explicado que la delegación española en el Parlamento Europeo "pedirá a Bruselas que apoye a España como miembro de la UE que es, y que obligue a Argelia a honrar sus compromisos en el acuerdo de asociación que tiene con la Unión Europea". Y ha añadido: "Lo mismo que Marruecos tiene que cumplir con Ceuta y Melilla, porque también hay un acuerdo de Europa con Marruecos que garantiza la libre circulación de personas y de servicios a través de Ceuta y Melilla".

"Hay que exigir a los dos que cumplan sus compromisos", ha insistido el exministro, que ha matizado poco después que "otra cosa es lo que vamos a pagar en la factura del gas, porque el precio va a subir, y además vamos a perder la posición privilegiada que tenemos en favor de Italia". De hecho, Margallo ha recordado que "no hay ningún acuerdo que diga que la explotación de gas en Argelia tenga que ser para España y no Italia porque no hay ningún acuerdo firmado. Lo que hay es un acuerdo de suministro, de cantidades, para 2032".

A partir de aquí, según ha constatado el dirigente popular, será Argelia, "como país soberano, el que escoja el país que le parezca bien dentro de la UE, y estoy seguro que será Italia". En este sentido, ha manifestado que el problema de esta cuestión, como "ha dicho el primer ministro argelino, no es España, sino Sánchez". Es por ello que Margallo ha concluido su análisis sobre esta cuestión de forma abiertamente tajante: "Mientras esté este Gobierno, no hay nada que hacer".