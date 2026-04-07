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Maestre, sobre el juicio a los kamikazes de la M30: "Tristemente es muy habitual, porque hay mucho gilipollas en la carretera"

Los dos conductores iban drogados. Su carrera provocó un terrible accidente que provocó la muerte de un médico de 35 años, padre de un niño pequeño y cuya mujer, además, estaba embarazada.

Los dos conductores iban drogados. Su carrera provocó un terrible accidente que provocó la muerte de un médico de 35 años, padre de un niño pequeño y cuya mujer, además, estaba embarazada.

Este martes va a dar comienzo el juicio contra los dos kamikazes que causaron la muerte de un hombre en la M30, en Madrid. Como cuenta Iñaki López, estos conductores "se picaron en esta vía de Madrid y empezaron una loca carrera a 170 kilómetros por hora en un trayecto donde la velocidad máxima son 80 kilómetros por hora".

Durante su carrera, encontraron una retención en un túnel, frenaron en seco "y se llevaron por delante la vida de un médico que salía de hacer su turno". El doctor tenía 35 años, un niño pequeño y, además, esperaba otro bebé ya que su mujer estaba embarazada.

Como añade Leo Álvarez, ambos conductores iban drogados. "Uno había fumado marihuana y había consumido cocaína, el otro también y, además, había tomado ketamina y MDMA", señala el periodista. Álvarez expone que los conductores kamikazes "no se conocían de nada". El suceso empezó porque uno de los vehículos iba más despacio que el otro, el de atrás le dio las largas y esto provocó que comenzaran una persecución.

"Fíjate que cosa más tonta y una vida sesgada a los 35 años y otras dos arruinadas, porque estos dos no levantan cabeza", expone el presentador de MVT. "Tristemente, es bastante habitual porque hay mucho gilipollas en la carretera", afirma Antonio Maestre.

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