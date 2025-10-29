Mabel Galaz: "Los reyes podrían haber hecho un acto más protocolario y prefieren estar ahí, a pie de obra"

Mabel Galaz reflexiona en este vídeo sobre la cercanía de los reyes Felipe VI y Letizia con los familiares de las víctimas de la DANA y la diferencia entre los aplausos a los monarcas y los insultos a Carlos Mazón.

Los familiares de las víctimas de la DANA estallaban ante la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado y, en varios momentos de la ceremonia, se podían escuchar insultos al president de la Generalitat.

Una situación que contrasta con los aplausos a los reyes Felipe VI y Letizia cuando entraban al acto. "Yo creo que la gente en Valencia sí está muy agradecida a los reyes", comenta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

"Sabe diferenciar", apunta Mabel Galaz, que responde al argumento de que para la Casa Real es más fácil su relación con las víctimas por no tener responsabilidad política.

"Tienen una responsabilidad institucional y de representación", señala la periodista, que añade que los monarcas "podrían haber adoptado una postura mucho más fácil, hacer un acto mucho más protocolario, pero prefieren estar ahí, a pie de obra".

