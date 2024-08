Los Mossos d'Esquadra han admitido, en un informe al que ha tenido acceso laSexta, nuevos fallos en el operativo que se saldó con la no detención de Puigdemont. Sobre estas explicaciones, Loreto Ochando opina en Más Vale Tarde que es "una tomadura de pelo que llega de aquí a Saturno".

"Si eso es real, es que tenemos un problema muy grave con los Mossos d'Esquadra", afirma la periodista, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que en sus años como profesional "en mi vida he visto una cagada de este nivel".

"Yo no me puedo creer que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pierdan a un tipo como el señor Carles Puigdemont en 200 metros", sostiene Loreto, que se pregunta "si eso pasa con un señor como Puigdemont, que lo conoce todo el mundo, ¿qué pasará si esa misma persecución se hace con un terrorista? Porque a mi me acojona mucho".