López Miras pide "prudencia, responsabilidad y evitar los desplazamientos innecesarios" ante las fuertes lluvias: "La prioridad es proteger a las personas"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, conecta con Más Vale Tarde desde uno de los puntos más azotados por el temporal de Murcia, Lorca, donde las fuertes lluvias han hecho que se active la alerta naranja y que se suspendan las clases en los colegios y la actividad en los centros sociales. "Pido responsabilidad y prudencia a los ciudadanos", afirma el presidente en esta entrevista que ha concedido al programa, en la que también les pide que se queden en "casa" y hace hincapié en evitar los "desplazamientos innecesarios".

"No hay que desplazarse si no es totalmente necesario, tenemos en torno a 20 carreteras secundarias cortadas, aunque las autovías siguen abiertas", informa, ya que el "agua no cesa" y esto está provocando que las "alertas naranjas se vayan prolongando".

"En Lorca se han suspendido las clases y los centros sociales. Si sigue así habrá que prorrogar esta decisión para mañana", informa López Miras, en la que recalca que su prioridad es "proteger a las personas". "Es nuestra prioridad y siempre lo ha sido. No es comparable esta situación con otras", indica. "Los alcaldes están con su trabajo y en el Gobierno de la Región estamos coordinando los dispositivos", añade.

El presidente de Murcia también ha querido recalcar la buena "coordinación con los alcaldes y servicios de emergencia" que están teniendo durante este temporal, que deja, por el momento, un fallecido y numerosos daños materiales.