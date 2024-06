La Policía Nacional ha desalojado este lunes a los estudiantes que habían ocupado el decanato de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla dentro de las actuaciones para pedir la ruptura de negociaciones de esta institución con Israel por sus ataques al pueblo de Palestina.

"Efectivamente no fue proporcional en ningún caso, nosotros desde el principio hemos estado en manifestaciones pacíficas y entramos al decanato de Filología por no tener respuesta de nuestro rector, el cual ha decidido tener un absoluto silencio. Es mentira que no se ha querido contactar con él", ha explicado Salka Mahfoud, una de las alumnas que estuvo presente en el desalojo violento en la Universidad de Sevilla.

En cuanto a si se ha calentado las manifestaciones previas al desalojo violento, la alumna asegura que "no hubo ningún tipo provocación desde el alumnado" hacia la Policía. Además, ha aclarado que los agentes entraron sin querer mediar con los alumnados y de forma completamente violenta.

"Uno de los antidisturbios mete la porra y empieza a golpear a una compañera en la cabeza, mientras otro de ellos intenta meterles los dedos en los ojos a una de las compañeras. Está todo grabado", ha aclarado.

Después de esto, Mahfoud ha confirmado que en ningún momento se intentó mediar con las alumnas y que no se le avisaron de que iban a entrar de una manera tan violenta. "No se medió con nosotros previamente, entraron los antidisturbios sin mediar con nosotros".