El rey emérito ha desmentido en dos ocasiones que tenga una hija secreta. La última ha sido este viernes a la Agencia Efe, donde ha negado las informaciones "rechazando y condenando por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto". A esto, José María Olmo, coautor del libro que ha desvelado esta información -'King Corp'- y periodista de 'El Confidencial', ha respondido en Más Vale Tarde: "Un secreto de 40 años no termina en 10 minutos".

El periodista ha asegurado que ellos no han dado el nombre ni de la mujer ni de la supuesta hija que ha tenido con ella, sino que ha sido el rey y el resto de medios. "Para nosotros era relevante contar que el rey tiene una hija y no tan relevante decir exactamente quién era", ha defendido Olmo, que ha añadido que sí que querían dar datos concretos para que no se cuestione la información.

Ellos hace más de un año se pusieron en contacto "con la afectada, con Alejandra", y quedaron para tomar un café. Sin embargo, al saber de qué iban a hablar, "ese café nunca se produjo". "Un secreto de 40 años no termina en 10 minutos", ha proseguido en defensa de su información. "Tenemos los testimonios de tres personas diferentes que durante mucho tiempo han estado con él e incluso han dormido con él", ha señalado. No solo eso, el periodista ha avanzado que este sábado publicarán más información y están "absolutamente tranquilos".