La Unión Europea ha accedido a reducir la rebaja del consumo del gas del 15 al 7% este invierno para España y Portugal después de que el Gobierno considerara excesiva esta rebaja para la Península teniendo en cuenta la escasez de comunicaciones para la censión de gas desde España y Portugal a países de centroeuropa, tal y como ha explicado el catedrático en Economía José María O'Kean.

No obstante, este ahorro del 7% repercutirá en los hogares españoles y, aunque no se ha concretado exactamente cómo será, el experto ha expuesto algunas posibilidades: "Puede ser que la calefacción se permita por la noche y no por el día o que las empresas que gasten mucho gas tengan que reducirlo", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que "con esto no se solucionará el problema", y ha acusado a Putin de usar la energía "como un arma mucho más potente contra el mundo Occidental que con la propia guerra en sí": "Lo que estamos intentando es separarnos del consumo intenso con Rusia". Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.