Con las altas temperaturas es necesario utilizar, en muchas ocasiones, el aire acondicionado. El periodista económico José María Camarero da en Más Vale Tarde todas las claves de cuánto afecta su uso al bolsillo.

"Los precios no están como aquellos veranos fatídicos, pero nos podemos llevar más de una sorpresa según el tipo de aparato que utilicemos", explica.

Respecto a su uso durante toda la noche, tenerlo puesto ocho horas seguidas puede costar unos dos euros, tal y como explica el periodista. En caso de que se tenga puesto todas las noches, el importe mensual es de 60 euros.

"Ahora mismo, la factura media de la luz de un hogar medio son unos 50-60 euros. Es decir, la utilización del aire acondicionado duplicaría el coste. Pagaríamos el doble de luz. De 60 a 120 euros se nota bastante", sostiene Camarero.

Además, el periodista económico recuerda que "cada grado que se baje el aire acondicionado, cuesta un 8% más. Hay que tenerlo en cuenta para ahorrar un poquito".

Sobre la forma de uso, José María Camarero defiende que "es mejor dejarlo encendido a una temperatura moderada, estable, como 25-26 grados, en vez de encenderlo y apagarlo". También destaca que "es importante activar el 'modo eco', en caso de que lo tenga, porque sirve para ahorrar bastante".

Por otro lado, el periodista destaca que "poner un aparato de aire acondicionado puede costar 400-500 euros y no todo el mundo puede permitírselo".

No obstante, apunta que "existe el bono social" y añade: "Hay miles de hogares que no lo tienen porque no saben que lo pueden tener, hay que solicitarlo. Si se puede pedir, hagámoslo. Las familias vulnerables lo pueden tener y se ahorrarán un poco en la factura de la luz".