Joaquim Bosch sentencia el auto del juez Peinado sobre Bolaños: "Presenta cuestiones controvertidas jurídicamente"

Más Vale Tarde conecta con el magistrado Joaquim Bosch para analizar la petición del juez Peinado al Tribunal Supremo para imputar a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio.

El juez considera que el auto de Peinado "presenta cuestiones controvertidas jurídicamente" sobre las que el Supremo tendrá que pronunciarse, no solo en lo que respecta a los indicios reforzados contra un aforado, sino incluso "en el encaje penal de los delitos".

En este sentido, señala que el delito de falso testimonio "el propio Tribunal Supremo ha indicado que no se puede imputar a alguien en fase de instrucción cuando no hay una sentencia o un auto de archivo" porque, explica, "faltar a la verdad no es la verdad según la valora el juez instructor, sino la declarada en los hechos probados de una resolución".

Por otro lado, también considera "discutible" el encaje del delito de malversación, pues según él "aunque Bolaños haya hecho el nombramiento (de la secretaria de Begoña Gómez), eso no es un indicio de los delitos de malversación que podrían haberse cometido".