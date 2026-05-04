Joaquim Bosch: "La declaración de Jésica Rodríguez perjudica a Ábalos y, junto a otros indicios, podría derivar en condena por malversación y tráfico de influencias"

El magistrado sitúa el testimonio de Jésica Rodríguez en el centro del caso y advierte de que perjudica a José Luis Ábalos, al poder reforzar una posible condena por malversación y tráfico de influencias.

José Luis Ábalos ha echado balones fuera sobre su papel en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Asegura que "solo daba la orden política" de buscar mascarillas y que desconocía la oferta introducida por el comisionista Víctor de Aldama a través de Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos bajo sospecha de comisiones ilegales.

El magistrado Joaquim Bosch enmarca esta versión en una estrategia definida: "Es la estrategia defensiva que él ha considerado que debía utilizar y es su versión de los hechos". Según explica, "desde el principio, prácticamente siempre Ábalos se ha desmarcado de intervenciones directas" y ha sostenido que "de manera indirecta tampoco habría intervenido".

Sin embargo, Bosch sitúa el foco en el conjunto de indicios: "Hay toda una serie de elementos que pueden valorarse por el tribunal de manera conjunta". Entre ellos, menciona "mensajes, audios, correos electrónicos, pagos realizados y declaraciones de testigos", y destaca especialmente "el testimonio de Jésica Rodríguez", "los informes de la UCO" y "la declaración de Aldama, que le perjudica especialmente".

Sobre si puede prosperar una defensa basada en desvincularse de los hechos y atribuirlos a su entorno, Bosch es claro: "Puede colar o no en función de los elementos probatorios directos y de la prueba indiciaria". Y añade un matiz clave: "Ni el magistrado instructor ni las acusaciones han dicho que fuera Ábalos quien adjudicara directamente los contratos o realizara los pagos", sino que la tesis se apoya en una visión global: "Desde una perspectiva de conjunto, todos estos hechos no podrían entenderse si no fuera con la conformidad y el beneficio del propio Ábalos".

En ese contexto, subraya el objetivo de su declaración: "Tiene la posibilidad de dar versiones alternativas que puedan generar dudas en el tribunal". Un punto decisivo, porque "si existen dudas razonables, el tribunal tendría que optar por una solución favorable al acusado".

Respecto al testimonio de Jésica Rodríguez, Bosch lo sitúa en el centro del proceso: "Desde una perspectiva procesal, es una declaración testifical que perjudica en principio a Ábalos", al señalar una contratación presuntamente irregular y el cobro de un salario sin trabajar. "Esto, junto con otros elementos documentales, puede llevar a una condena por malversación y tráfico de influencias".

Frente a ello, añade, la defensa busca debilitar ese relato: "Ábalos pone en cuestión la credibilidad del testimonio de Jésica porque le perjudica especialmente", llegando a insinuar que podría no ser cierto o estar condicionado. "Eso puede entenderse desde una perspectiva personal, pero en términos procesales forma parte de su estrategia de defensa", concluye.

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