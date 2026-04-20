El jefe de bomberos de Toledo relata el rescate de un niño tras caer a un pozo: "Hablábamos con él y respondía, aunque lloraba"

El jefe de bomberos de la Diputación de Toledo asegura que para tener éxito en este tipo de intervenciones "entra en juego la formación que recibimos de manera continua". Porque, "en días como este se ve todo el trabajo bien hecho".

Este fin de semana, un niño de tres años fue rescatado tras caer en un pozo de 16 metros de profundidad y 35 centímetros de anchura en Turleque, Toledo. El rescate, liderado por Alejandro Cadena, jefe de bomberos de la Diputación de Toledo, duró más de dos horas. Durante el operativo, el niño se mantuvo consciente y respondía a estímulos, aunque lloraba. La madre del menor también estaba en el pozo intentando ayudar. Los rescatadores inmovilizaron al pequeño para evitar daños mayores y finalmente lo elevaron con éxito, destacando la importancia de la formación continua en situaciones tan críticas.

Este fin de semana hemos vuelto a contener la respiración al conocer que un niño de solo tres años tuvo que ser rescatado tras caer en un pozo de 16 metros de profundidad y de solo 35 centímetros de anchura. El suceso ha ocurrido en Turleque, en Toledo, y los rescatadores aseguran que el pequeño fue consciente de todo lo que ocurría en todo momento.

Así lo ha asegurado uno de los héroes e implicados en este duro rescate que se alargó durante más de dos horas. Nos referimos al jefe de bomberos de la Diputación de Toledo, Alejandro Cadena, que ha estado este lunes en Más Vale Tarde. "Hablábamos con él. El niño estaba consciente y respondía a estímulos, aunque lloraba", ha contado.

Porque fue un rescate complicado, angustioso y en el que se encontró a la madre del menor dentro del mismo agujero, intentando sacar a su hijo. "En estas intervenciones, que es rescatar a un precipitado a un pozo, lo principal es movilizar a la persona dentro del pozo e intentar subirla de la manera más segura", ha explicado. Algo que se hizo más difícil en el caso de una víctima que solo tiene tres años y varios traumatismos en su cuerpo.

Por eso, explica este bombero, "en el menor, valoramos la posible afectación de la columna, le inmovilizamos todo lo posible y le elevamos".

Es cierto que en la parte superior el pozo Sol tenía una apertura de 35 por 35 centímetros, pero luego, según bajaba, tenía unas dimensiones más grandes de un metro o 1,10 metros. Pese a que esto facilitó la labor de los bomberos, el jefe de estos trabajadores de la Diputación de Toledo asegura que para tener éxito "entra en juego la formación que recibimos de manera continua". Porque, como ha querido resaltar, "en días como este se ve toda la formación y todo el trabajo continuo. Nosotros somos el reflejo de todo ese trabajo de los profesionales".

Pero tras tanto esfuerzo, este bombero lo tiene muy claro: "La verdadera satisfacción es ver al niño salir y hacer un trabajo realmente bueno".

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