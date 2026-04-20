Así fue el angustioso rescate a un niño de tres años que cayó a un pozo de 16 metros en Turleque (Toledo): la madre entró para intentar sacarlo

Los detalles Cuando los bomberos llegaron, la progenitora estaba dentro. El pequeño había caído por una abertura de apenas 35 centímetros y era consciente en todo momento de lo que estaba pasando. Tardaron dos horas en sacarlo.

El rescate de un niño de tres años que cayó a un pozo de 16 metros en Turleque, Toledo, fue un desafío debido a la estrecha boca del pozo, de solo un palmo de ancho, lo que complicaba la entrada de bomberos. Alejandro Cedena, sargento del Área de Prevención Bomberos Diputación Toledo, explicó que la dificultad residía en introducir a uno o dos bomberos para sacar al menor. Al llegar, los bomberos encontraron a la madre intentando rescatar al niño, quien estaba consciente pero en shock. El Seprona investiga si el pozo estaba regulado y si la arqueta estaba colocada.

El rescate a un niño de tres años que cayó a un pozo de 16 metros de profundidad en Turleque, Toledo, fue tan complicado como un parto. La mayor complejidad la presentaba la estrecha boca del pozo, de apenas un palmo. Esa era la única vía por la que se podía hacer el rescate y era incompatible con el tamaño de cuerpo de un bombero.

En este sentido, Alejandro Cedena, sargento del Área de Prevención Bomberos Diputación Toledo, señala que "la complicación era meter a un bombero, uno o dos, como fue el caso, y sacar tanto al menor como a los bomberos".

Al llegar a la finca, situada entre Turleque y Tembleque, los bomberos se encontraron la angustiosa situación familiar: el menor había caído dentro de pozo y la madre había entrado para intentar rescatarlo. Así, lo primero que hicieron fue comprobar las dimensiones del pozo, que era de estrecha apertura, con apenas 35 centímetros por lado, aunque el diámetro interior superaba el metro.

Precisamente, eso facilitó la llegada hasta el niño, quien esperaba completamente consciente y estable y "respondía a estímulos, aunque estaba en un nivel de shock como lo estaría cualquier otra persona" que ha caído a un pozo, tal y como apunta Cedena.

Los vecinos dicen que la familia estaba de celebración en el momento en el que el niño cayó al pozo. Por su parte, el Seprona investiga los hechos, si la arqueta estaba puesta o no y si el pozo estaba regulado.

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