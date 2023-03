La justicia reconoce a una mujer una indemnización de 204.624,86 euros que debe pagar su exmarido por el trabajo doméstico y cuidar de sus hijas durante 25 años de matrimonio. Se llama Ivana y este martes ha atendido a Más Vale Tarde para hablar de esta sentencia "revolucionaria". "Ha sido revolucionaria hasta para mí", ha admitido Ivana, que ha expresado que está "muy muy contenta". Ella ha asegurado que ya puede "dar carpetazo a su vida anterior y ponerse a trabajar".

Una jueza del juzgado de Vélez-Málaga ha puesto, con dicha indemnización, un valor a la labor de Ivana, que es el total que habría obtenido cobrando el salario mínimo durante 25 años. "Es lo que se ha establecido. Abarca desde que me casé, en julio de 1995, hasta finales de 2020, que fue cuando interpuse la demanda de divorcio", ha explicado ella.

Ahora, que sus hijas son más mayores y puede ser más que una ama de casa, Ivana tiene planeado trabajar: "Mis pretensiones siempre han sido esas. Lo que pasa es que si estás dedicada exclusivamente a las tareas del hogar y a cuidar de tus hijas y tu marido, tienes, de alguna manera, cogerla de otro lado", ha defendido la mujer, que tiene 48 años y sus hijas, 14 y 19.

Con "un balón de oxígeno" de esta cuantía y, sobre todo, con "el reconcomiendo que se le ha dado por toda su lucha", Ivana pasará página. "Voy a pegar el carpetazo de la anterior vida y voy a aprovechar esta oportunidad por haberme acogido al derecho que me corresponde de manera legal", ha contado emocionada. Su siguiente paso, dice, es "remangarse para reinsertarse en el mercado laboral". "Vamos para adelante, con otra perspectiva y consiguiendo objetivos", ha apuntado.

Sobre el tipo de trabajo que busca, Ivana ha asegurado que de lo "que haga falta". "He estado trabajando en los gimnasios que tiene él (su exmarido). Cuando me separé, me saqué la ESO de adultos. He estado formándome en nutrición, para poner rutinas. Me ha salido algún trabajo de animación infantil. Hago eventos...", ha enumerado, para añadir: "Si tengo que limpiar unas escaleras, también, no pasa nada". "Con 48 años, tengo suficiente capacidad para tirar adelante", ha concluido optimista.