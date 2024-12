La indignación de Cristina Pardo al ver un barrio de Alfafar sin luz dos meses después de la DANA: "Esto es una vergüenza"

Andrea, una vecina de Alfafar, cuenta a Jorge Martínez, reportero del programa, que muchas familias todavía no han podido volver a sus casas debido a que siguen llenas de lodo. "No nos han dado respuestas y no han asumido ninguna responsabilidad", se lamenta. Andrea manifiesta, además, que sienten que les han abandonado. "Queremos volver a reconstruir nuestro pueblo", afirma.

La vecina explica que en el suelo hay miles de obstáculos y, al no haber alumbrado, hay un mayor riesgo de que puedan sufrir accidentes. "Se han llevado parques por delante, hay hierros, zanjas... de todo", explica, "es un peligro".

Cristina Pardo propone que Jorge Martínez apague el foco de la cámara para demostrar la oscuridad que reina. El reportero muestra como, en un punto de la calle, hay unas zanjas. Al avanzar un poco más el reportero muestra una alcantarilla que tiene un objeto sobre ella. "Esto es una vergüenza", afirma la presentadora, indignada.