Iñaki, sobre el permiso de los cardenales para ir al baño durante el cónclave: "Lo entiendo, yo no aguanto el programa entero..."

Cristina Pardo comparte un dato curioso: los cardenales ir al servicio durante el cónclave. Por otro lado, los religiosos no tienen sus móviles ya que no pueden acceder a noticias ni tampoco recibirlas para que su decisión no se vea influenciada.

Cristina Pardo se ha trasladado hasta Roma para dar cobertura al cónclave que ha comenzado hoy. A través de este acto, 133 cardenales decidirán quién será el próximo papa. El arzobispo italiano Diego Ravelli ha sido el encargado de cerrar las puertas de la Capilla Sixtina, un gesto que da inicio a ese cónclave.

Como apunta Iñaki López, hay una leyenda que afirma que el que se sienta debajo de la figura de Jesucristo entregándole las llaves del cielo a San Pedro, en más de una ocasión, ha sido nombrado papa. Cristina apunta que esto ha sucedido en tres ocasiones pero, como añade, "tres de 266 no parecen muchos".

Con el cónclave se llevan a cabo numerosas medidas de seguridad para evitar que se sepa qué pasa en el interior de la Capilla Sixtina. Por ejemplo, se utilizan inhibidores de frecuencia. Esto podría haber provocado algunos fallos en la conexión del programa con Roma.

Pardo comparte, además, una curiosidad sobre este acto: "Los cardenales electores pueden salir a hacer pis". "Lo entiendo perfectamente", responde Iñaki López, "tengo 51 años y no aguanto el programa entero de Más Vale Tarde, imagínese ustedes con 90 años...".

López, por su parte, pregunta si también retiran los teléfonos móviles a los cardenales. "Sí", aclara Cristina, "no solamente no pueden buscar noticias, es que tampoco pueden recibirlas". La periodista explica que no pueden saber qué se está publicando para que no ejerza presión sobre ellos a la hora de decidir.