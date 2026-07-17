Iñaki López se va de vacaciones y Marina Valdés asume los mandos de Más Vale Tarde: "Te voy a cuidar muy bien el chiringuito"

Iñaki López se va de vacaciones, no sin antes pasar el testigo, "las llaves del plató, los fusibles y la llave de paso" a Marina Valdés, que a partir del lunes se pone al frente de Más Vale Tarde.

Iñaki López aprovecha el último minuto del Más Vale Tarde de hoy para darle "las llaves del plató, los fusibles y la llave de paso del agua" a Marina Valdés, que a partir del lunes se hará cargo del programa.

"Te mandaré fotos familiares de pies en arenales", le comenta el presentador, que se va de vacaciones, aunque el equipo de grafismo no le muestra muy contento: "Parece que tengo ardor", comenta al ver su imagen con la maleta en mano rumbo al chiringuito.

De este modo, a partir del lunes a las 17:30, Marina Valdés "se hace cargo de la finca". Ella asegura que le va "a cuidar muy bien el chiringuito" para cuando vuelva.

Para ir empezando, Marina conecta con Rodrigo Blázquez "diciendo bien el nombre, para que se note que ya no estás a partir del lunes", comenta la presentadora.

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