Iñaki López, tras la pillada al presidente del Senado: "Trillo agradecerá que su 'manda huevos' pase a la historia"

Pedro Rollán, presidente del Senado, vivió un momento embarazoso cuando su micrófono quedó abierto y se escuchó su frase: "Les importa tres p** en vinagre". Todos los detalles en este vídeo de Más Vale Tarde.

Pedro Rollán, presidente del Senado, ha vivido un auténtico momento: ¡Tierra trágame! Durante la sesión de hoy de la cámara alta, Rollán intentaba que las señorías se callaran y se sentaran para comenzar con la orden del día.

Sin embargo, como se ve en las imágenes, nadie le hizo caso. Ante esta situación, Pedro Rollán terminó diciendo: "Les importa tres p** en vinagre". La frase se escuchó en todo el Senado porque su micrófono seguía encendido.

"Ni una, ni dos... tres", bromea Iñaki López al ver las imágenes. "Por lo menos Trillo agradecerá que su 'manda huevos' pase a la historia y sea sustituido por esta nueva versión 2.0", añade el presentador.

Por su parte, Cristina Pardo no pudo contener la risa al ver el momento y pidió volver a reproducir el vídeo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí