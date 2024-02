Ana Pastor entrevista a Rafa Nadal en una edición especial de El Objetivo donde el tenista no va a eludir preguntas complicadas, como su 'fichaje' como embajador para Arabia Saudí. En un corte de la entrevista, que comparte Pastor en Más Vale Tarde, Nadal asegura que "no creo que Arabia me necesite a mi para lavar ninguna imagen" y lo define como "un país con un gran potencial", si bien señala que "va muy retrasado en muchas cosas".

Sobre la entrevista, Ana Pastor recuerda en el vídeo sobre estas líneas que en su último encuentro con Nadal, hace diez años, "me dijo 'hazme la misma entrevista que haces a todo el mundo'", algo que ha ocurrido también en esta última con el tema de Arabia Saudí al que, asegura, "dedicamos muchos minutos".

"Es muy valiente por su parte contestar a todas las cuestiones, incluida esta, pero me parece que peca de iluso", afirma Iñaki López, que afirma que "citar a Arabia Saudí como un país que necesita mejorar, cuando ejecuta homosexuales o periodistas, me parece que es ir más allá". "Le veo respondiendo como si tuviera tranquilidad de conciencia", apunta por su parte Cristina Pardo.