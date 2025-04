Iñaki López no se resiste a las torrijas de crema tostada: "Le va a poner Trump un 500% de arancel"

Uno de los dulces más representativos de la Semana Santa son las torrijas. Luis Calero ha visitado una conocida pastelería y confitería de Madrid, La Mallorquina, para ver cómo elaboran este postre irresistible. Alberto Bartolomé, su pastelero, muestra al reportero la receta tradicional y otra más novedosa.

Bartolomé propone a Luis que prepare, junto a él, este dulce. En la confitería las prepararan con un pan especial para elaborar este postre, que cortan en rebanadas de unos dos dedos. El pastelero sumerge las rebanadas en leche, infusionada con canela en rama y azúcar. Cuando está bien empapada, la sumerge en huevo batido.

Por último, las fríe a 180 grados hasta que quedan doradas. Bartolomé prepara tanto torrijas tradicionales como una receta especial que han creado este año: las de crema tostada. El pastelero muestra el último paso de esta versión tan deliciosa: tostar la yema.

Calero lleva una buena muestra de estas torrijas hasta el plató de Más Vale Tarde. "Disfrutemos de la vida porque a base de lo que nos traes de comer... será corta", le dice Iñaki López al ver los dulces. Cristina Pardo afirma que las torrijas están "buenísimas". Algo que apoya Iñaki. "Esto es trabajo, Calero, y aquí es donde nos entregamos", añade el presentador.

Iñaki prueba, entonces, la receta con crema tostada y no se puede resistir a su sabor: "Le va a poner Trump un 500% de arancel". El presentador se niega a compartir las torrijas. "No hay suficientes", le dice a Calero. "Está todo el mundo a dieta, Calero...", se justifica Cristina, "nosotros porque no podemos, lo voy a tener que poner por contrato".